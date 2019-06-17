Российские археологи проверяют гипотезу заселения Урала в каменном веке

Курган, , 11:37 — REGNUM Одну из гипотез заселения Урала и Зауралья в начале неолита (вторая половина VII тыс. до н.э.), в соответствии с которой люди перемещались на север из районов Прикаспия и Приаралья, проверяют археологи Курганского государственного университета (КГУ) и их коллеги из Казахстана. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники археологической лаборатории гуманитарного института КГУ приняли участие в международном российско-казахстанском проекте «Каменный век Северо-Восточного Прикаспия». Проект предполагает несколько этапов, первый из них был проведен с 30 мая по 10 июня.

Учёные предполагают, что одной магистралей, по которой происходило заселение, была своеобразная линия, которую образуют реки Эмба, Орь, Урал, Тобол. Именно таким путем, вдоль долин рек, изобилующих местами охоты, люди, жившие в каменном веке, двигались в Зауралье.

В рамках первого этапа была обследована река Орь и прилегающие территории. Всего в ходе экспедиции было выявлено около 30 стоянок древнего человека. В них, в частности, обнаружены орудия, изготовленные из сырья неместного происхождения. Кроме того, исследователи установили топографию стоянок — из-за солоноватой воды реки Орь древние люди предпочитали селиться возле впадавших в неё ручьев и мелких рек. При этом им был необходим хороший обзор прилегающих пространств.

Отмечается, что археологи всегда стараются при проведении подобных работ посещать местные краеведческие музеи, не стала исключением и эта поездка. Исследователям удалось посетить еще только готовящийся к открытию зал истории и археологии в недавно построенном здании музея в Актобе и небольшой музей в Хромтау.

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