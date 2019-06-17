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В Китае найдены окаменелые следы динозавра возрастом около 100 млн лет

Наука

Следы принадлежат динозавру из группы зауроподов

Пекин, 17 июня 2019, 09:31 — REGNUM  Группа палеонтологов из США и КНР обнаружила в китайской провинции Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых составляет около 100 млн лет, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что следы принадлежат динозавру из группы зауроподов — самых крупных из живших на Земле четвероногих растительноядных динозавров. Находка поможет в изучении вопроса распространения и эволюции групп динозавров на территории Китая, полагают ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае палеонтологи обнаружили на северо-востоке Китая крохотного динозавра с крыльями, как у летучей мыши. Динозавр под названием амбоптерикс, напоминающий белку летягу, жил до 163 миллионов лет назад.

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Палеонтология
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