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Роскосмос призвал жителей России подавать заявки в отряд космонавтов

Наука

16 июня 1963 года первая женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила полет в космос

Москва, 16 июня 2019, 20:18 — REGNUM  В честь 56-летия первого в истории полета женщины-космонавта Роскосмос опубликовал призыв к жителям страны подать заявку в отряд космонавтов. Об этом 16 июня сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

«Пусть эти слова помогут сделать впервые что-то важное для вас: преодолеть страхи, стать сильнее, лучше или даже подать заявление для нового отбора в отряд космонавтов», — отмечается в описании к ролику.

Видеоролик с призывом содержал запись переговоров первого космонавта-женщины с Землей. Сотрудники Роскосмоса предположили, что данное обращение может посмотреть первая женщина, «которая осуществит полет к Луне».

Напомним, 56 лет назад, 16 июня 1963 года, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила полет в космос, который был совершен космическом корабле «Восток-6», он продолжался почти трое суток.

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