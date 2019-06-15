Россия и Сербия в Первой мировой войне

Александр Томилин, , 23:39 — REGNUM

Традиционно Восточный фронт Первой мировой изучался только как русский фронт. Все зарубежные авторы описывали только ход военных кампаний и политический контекст, но рассмотреть взаимосвязь России и её балканской политики на Западе додумались немногие.

Именно этой проблеме — Россия в Первой мировой и Балканский фронт — посвящена книга британского писателя, военного врача по образованию, Прита Буттара. Он создал труд, посвящённый происхождению войны 1914 года, рассмотрев его с сугубо военно-политической точки зрения и связал воедино кампании Центральных держав в Сербии и против России в единый военно-стратегический узел. Работа, посвящённая кампании 1915 года, расширяет географию повествования, включая уже и Болгарию и весь комплекс русско-балканских отношений в контекст войны.

В отношении Балкан связующим звеном здесь служит Австрия. Весьма подробно рассматривая австрийскую стратегию, автор выводит роль Сербии как создающей ситуацию «качелей» в австрийской стратегии. Посему России становится крайне важно сохранить Сербию как боеспособную страну на Балканах и раздробить австрийские силы путём вступления Болгарии и Румынии в войну. Однако эти попытки России в 1915 году терпят свой крах.

Объясняя это, автор на протяжении всей книги показывает, как противоборствующие стороны втягиваются в затяжную войну: профессиональные армии превращаются в милиционные, им не хватает оружия и боеприпасов, а интересы фронта и политики (оккупация захваченных территорий или прорыв позиционной обороны) требуют всё больше и больше солдат. Любопытно, что при описании состояния сторон он руководствуется принципом — снизу вверх. Расположение русских армий, их командный состав дают ему определённую картину, данные которой он кладёт в основу своих выводов и анализов, которые он сравнивает с планами и мыслями таких русских командующих, как генерал Данилов.

На основании этого он показывает причины успеха Центральных держав — координация сил, грамотное использование ресурсов, что позволило им занять большие территории и привлечь на свою сторону колеблющуюся Болгарию и уничтожить Сербию, освободившись временно от Балканского фронта.

Не лишена работа и существенных ошибок. Например, приписывание генералам из остзейских баронов участие в анти-Сухомлиновском деле на основе их немецкой национальности или включение генерала Н.И. Иванова в число людей Сухомлинова. Это отражает крайнее слабое и поверхностное знание автором специфики личностных взаимоотношений в императорской армии, несмотря на хорошие труды, вроде книги У. Фуллера о деле Сухомлинова.

Однако труд автора ценен тем, что внимательно рассмотрены ВСЕ стороны конфликта, что позволяет читателю оценить ситуацию с позиции синхронно развивающихся событий, сравнивая действия австро-германского командования и русского. Это лучше и чётче показывает истинные причины краха нашей военной и политической стратегии в 1915 году — когда, отступая мы потеряли Галицию, Польшу и Прибалтику, получили разгром Сербии и вступление Болгарии во враждебный лагерь. Автор называет ту же причины, что мешали нам в 1914 году — некомпетентность высшего командования, не сумевшего верно оценить ситуацию и распорядиться наличными силами, как во время Горлицкой операции. К ней прибавляется новая — снарядный голод, вызванный слабостью русской промышленности. Однако, армия была сохранена, и была готова продолжать борьбу уже на новых позициях.

При этом, всё то, что сказано им — уже написано и разобрано в российской исторической науке, в трудах О.Р. Айрапетова о России в войне и Балканах и В.Б. Каширина о Балканах в русской политике периода 1914−1917 гг. Нужна ли эта работа для читателя на фоне фундаментальных трудов русских учёных? Да, ибо эта книга грамотная, она умело разбирает события кампании с основой на германские и австрийские архивы, позволяя читателю восстановить наиболее полную картину событий.

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