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В Германии изобрели новый микроскоп на квантовых точках

Наука

Он значительно ускорит работу ученых

Берлин, 15 июня 2019, 20:24 — REGNUM  Немецкие ученые из Юлихского исследовательского центра изобрели новый микроскоп на квантовых точках. Об этом сообщается в научном издании Nature Materials.

Изделие помогает определять электрический потенциал атомов, а также строение молекул и их взаимодействие друг с другом.

Ранее для выполнения этой задачи требовалось проводить специальные вычисления, требующие значительного времени, теперь эту операцию выполняет изобретение, всего за один час.

Напомним, квантовая точечная микроскопия применяется в исследованиях различных материалов, электростатических процессов, а также в изучении свойств биомолекул.

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