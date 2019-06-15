Суббота, 15 Июня 2019 года
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В США фекальная трансплантация впервые привела к летальному исходу пациента

Наука

С данного времени проверка трансплантата на устойчивость к антибиотикам станет обязательной процедурой для проведения лечения

В США фекальная трансплантация впервые привела к летальному исходу пациента
qimono
Бактерии

Вашингтон, 15 июня 2019, 19:57 — REGNUM  В США умер пациент после процедуры трансплантации фекальной микрофлоры, сообщается 13 июня на официальном сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Данный инцидент является первым случаем с летальным исходом. Данный вид лечения применяется с целью восстановления микрофлоры толстого кишечника путем пересадки стула здорового человека.

Причиной гибели пациента врачи видят в том, что изначально не были проведены исследования на резистентность к антибиотикам, которые находились в трансплантате.

В сообщении FDA говорится, что с данного времени проверка донорского стула на устойчивость к антибиотикам станет обязательной процедурой для проведения лечения.

Напомним, применение технологии трансплантации фекальной микрофлоры вызвано имеющимися в научном мире положительными результатами исследований в области лечения ожирения, рака, панкреатита и других заболеваний.

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