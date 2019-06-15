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Телескоп «Хаббл» сфотографировал карликовую галактику с «ярким центром»

Наука

Кроме звездных скоплений, галактика предположительно содержит в своем ядре сверхмассивную черную дыру

Вашингтон, 15 июня 2019, 18:13 — REGNUM  Космический телескоп «Хаббл» ведет наблюдение за небольшой галактикой с «ярким центром», сообщается 13 июня на официальном сайте миссии «Хаббл».

Крошечная планета под названием ESO 495−21, находится в созвездии Компас и расположена от Земли в 30 миллионов световых лет.

«Хаббл» изучал всплески активности в ESO 495−21 несколько раз, — говорится в сообщении. — Изучение звездных сверхскоплений этой галактики позволяет астрономам исследовать самые ранние этапы их эволюции, чтобы понять, как массивные звезды образуются и изменяются во всей Вселенной».

Кроме звездных скоплений, галактика может содержать в своем ядре черную дыру, которая намного массивней Солнца, предположительно в миллионы раз. Открытие черной дыры в середине этой галактики позволяет ученых заключить, что черные дыры могут образовываться раньше, а только затем, вокруг них, начинают развиваться сами галактики.

Напомним, изучение происхождения галактик и сверхмассивных черных дыр в них давно находится под пристальным вниманием ученых. Главным вопросом которых является то, что первичней — появление галактик, либо появление черных дыр.

Читайте ранее в этом сюжете: Астрономы получили самый детальный снимок с телескопа «Хаббл»

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