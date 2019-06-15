Ученые создали робота, способного иронизировать

Аугсбург, Германия, , 17:54 — REGNUM Немецкие ученые из университета Аугсбурга создали робота, способного на иронию. Об этом 13 июня сообщает ресурс «N+1».

Смысл подобного нововведения для техники заключается в создании привлекательности при общении с людьми.

Изделие было основано на наработках, используемых в предыдущей модели, специально для которой была разработана «мимика». Ученые, дабы собеседник понял, что в данный момент робот иронизирует, снабдили его специальными возможностями. В частности, механизм может «отводить глаза» или менять интонацию голоса.

В целях оценки привлекательности общения с конструкцией, был проведен эксперимент, в котором приняли участие 12 человек. Все они остались довольны общением с роботом и нашли его более привлекательным, чем его аналог, выдававший обычные ответы.

Напомним, решение проблем взаимодействия человека и робота является одним из перспективных направлений робототехники. В прошлом году американские ученые, проводившие исследование, показали, что немало важным фактором привлекательности и доверия к роботу являются его поведение, а особенно его манера разговора.

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