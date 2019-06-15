На одной из вершин Эвереста установили метеостанцию

Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Международная группа учёных и инженеров в рамках экспедиции национального географического общества США установила метеостанцию на юго-восточном хребте Эвереста на высоте 8 430 метров над уровнем моря. Об этом сообщает National Geographic.

В научной экспедиции на Эверест приняли участие биологи, гляциологи, метеорологи и геологи из восьми стран. В ходе экспедиции гляциологам удалось взять пробы льда с ледника, расположенного на высоте 8 020 метров. Метеорологи установили несколько метеостанций, одна из которых была размещена на одном из хребтов Эвереста на высоте 8 430 метров. Отметим, наиболее высокой является северная вершина Эвереста высотой 8 848 метров.

«Изменение климата является одной из самых больших проблем, стоящих перед человечеством, и еще многое предстоит узнать о том, как он уже изменил мир, от самых глубоких частей океана до его самых высоких гор… мы восполним пробелы в знаниях о мировых системах жизнеобеспечения», — рассказал вице-президент национального географического общества США Джонатан Бейли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году по состоянию на конец мая при восхождении на Эверест погибли 11 человек.

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