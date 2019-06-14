Семьи краснокнижных нарвалов обнаружены у Земли Франца-Иосифа

Архангельск, , 17:11 — REGNUM Ученым удалось обнаружить у берегов архипелага Земля Франца-Иосифа краснокнижных китов — нарвалов. Об этом на пресс-конференции сообщил научный руководитель проекта «Нарвал. Легенда Арктики» Дмитрий Глазов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нарвал или, как его еще называют, морской единорог в России изучен мало. Встречи с ним фиксировались наблюдателями судов, которые работают на нефтегазовых проектах, и нам, конечно, было интересно провести наблюдения в высокоширотной Арктике, — рассказал Глазов. — Мы смогли обнаружить и наблюдать нарвалов в течение нескольких дней в районе острова Джексон и острова Александры. Интересно, что были обнаружены как взрослые самцы и самки, так и молодые нарвалы. Судя по наблюдениям, животные чувствуют себя хорошо».

Собранные данные ученые будут обрабатывать в камеральных условиях — исследователям предстоит составить индивидуальные паспорта обнаруженных особей и сделать выводы о постоянном месте обитания нарвалов.

«Известно, что традиционным местом обитания нарвалов является Гренландия и воды Канады. Нам предстоит выяснить, являются ли воды российской Арктики постоянным их местом пребывания», — заявил Глазов.

Добавим, что изучение нарвалов проходило в рамках второго этапа экспедиции «Трансарктика — 2019». Учёные экспедиции пытаются оценить закономерности формирования состояния природной среды Арктики и её вероятных изменений в условиях современного глобального потепления. Эти исследования будут способствовать совершенствованию моделей прогноза погоды и климата, необходимых для обеспечения безопасного судоходства на акватории Северного морского пути. Третий этап «Трансарктики-2019» стартует 16 июля.

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