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В СФУ разработали модель самосборки наночастиц под действием лазера

Наука

Она может использоваться для совершенствования цветопередачи в экранах гаджетов

Красноярск, 14 июня 2019, 16:03 — REGNUM  Универсальную модель движения и самосборки наночастиц в вязкой среде под действием лазерного излучения разработали учёные Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом 14 июня сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что созданная модель поможет понять, как частицы собираются в троичную структуру с заданной геометрией, и изготавливать в будущем наноструктуры с желаемыми свойствами. В практическом плане она может использоваться для совершенствования цветопередачи в экранах смартфонов, планшетов и компьютеров.

Показав, что геометрия образующихся наноструктур определяется направлением поляризации лазерного излучения и длиной волны лазера, учёные предположили, что их изобретение будет востребовано, например, в высокотехнологичном производстве.

«Мы рассчитываем, что, работая дальше в указанном направлении, сможем значительно усовершенствовать производство таких или подобных люминофоров, чтобы экраны смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров становились более совершенными. В идеале, неплохо было бы снизить стоимость экранов типа QLED, поскольку сейчас они баснословно дорогие. И это возможно в обозримом будущем», — сообщил один из авторов исследования, доцент базовой кафедры фотоники и лазерных технологий СФУ Алексей Ципотан.

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Научные исследования
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