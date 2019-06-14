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Российские учёные создают мобильный оптический стандарт частоты

Наука

Усовершенствованные приборы смогут работать на спутниках

Менделеево, Московская область, 14 июня 2019, 13:38 — REGNUM  Прототип мобильного оптического стандарта частоты (МОСЧ) разрабатывают учёные Главного метрологического центра Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли (ГМЦ ГСВЧ) во ВНИИФТРИ Росстандарта, сообщила пресс-служба института.

По словам заместителя руководителя Росстандарта Сергея Голубева, разработка обеспечит функционирование деятельности ГСВЧ на современном техническом уровне, поскольку позволит проводить перспективные сличения шкал времени.

Отмечается, что самые точные стандарты частоты обеспечивают приборы наземного базирования. При существенной доработке такие стандарты работать на борту космических станций, и откроют новые возможности для развития глобальных навигационных систем, геодезии, гравитационно-волновой астрономии, а также для дальнейших исследований в прикладной и фундаментальной физике.

Ранее специалисты ВНИИФТРИ создали сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты для развития навигационных систем, сетей 5G и безопасного беспилотного транспорта. Разработка удостоена награды на выставке «Точные измерения — основа качества и безопасности» MetrolExpo-2019.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский стандарт частоты для 5G удостоен награды MetrolExpo-2019

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