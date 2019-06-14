CERN откажется от ПО Microsoft из-за его высокой стоимости

Женева, Швейцария, , 13:33 — REGNUM Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) планирует отказаться от продуктов компании Microsoft и перейти на ПО с открытым кодом. Об этом 13 июня сообщил портал Engadget.

Исследовательская организация сообщила, что в марте 2019 года, когда окончился очередной контракт, Microsoft лишила CERN академического статуса в результате чего затраты на лицензирование ПО выросли в 10 раз. В итоге CERN решила запустить проект MAlt (Microsoft Alternatives), который позволит ей преодолеть зависимость от коммерческих разработчиков.

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Напомним, основным текущим проектом CERN является Большой адронный коллайдер. В 2012 году благодаря этому ускорителю заряженных частиц учёным удалось найти бозон Хиггса.

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