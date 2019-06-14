В Архангельске обсудили проекты для арктического НОЦ

Архангельск, , 13:12 — REGNUM Проекты, над которыми будет работать научно-образовательный центр (НОЦ) «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», обсудили представители МГТУ им. Н. Э. Баумана и Северного (Арктического) федерального университета. Об этом сообщила пресс-служба архангельского вуза.

На встрече с руководством САФУ в Архангельске присутствовали проректор МГТУ им. Н. Э. Баумана по модернизации и стратегическому развитию Борис Коробец и директор МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб. Они рассказали, что при московском университете действует 20 научно-образовательных центров.

На основе имеющегося опыта они предложили несколько перспективных проектов, в которые индустриальные партнеры уже готовы инвестировать. Один из таких проектов предполагает открытие в Архангельске линии производства базальтовой сетки для строительства автомобильных дорог. Эта технология сделает дороги более износостойкими и позволит снизить расходы на материалы для ремонта. Особенно важно, что базальтовая сетка сохраняет свои свойства при низких температурах. Также московские коллеги предложили заняться производством утепленных блочно-модульных конструкций для строительства зданий и сооружений в условиях Севера.

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В свою очередь представители САФУ рассказали, что видят перспективы в создании хладостойких сталей и разработке технологий для извлечения сложнодобываемой нефти и добычи цветных алмазов.

Обсуждение продолжится в рамках межведомственной рабочей группы. Кроме того, на следующей неделе делегация Архангельской области посетит МГТУ имени Баумана, чтобы лично увидеть наработки партнеров по предложенным ими проектам.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 апреля 2019 года №537, инициаторами создания научно-образовательных центров должны быть субъекты Российской Федерации. Предполагается, что инициатором создания арктического НОЦ выступит Архангельская область. Научно-образовательные центры мирового уровня будут созданы в рамках национального проекта «Наука» на основе интеграции образовательных организаций высшего образования, научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.