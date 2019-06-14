Директором Курчатовского института назначен Александр Благов

Москва, , 07:30 — REGNUM Директором национального исследовательского центра «Курчатовский институт» назначен Александр Благов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Благов назначен директором сроком на пять лет. С ноября 2018 года он временно исполнял обязанности руководителя Курчатовского института.

Справка ИА REGNUM :

Александр Благов родился в Москве 24 июля 1976 года.

В 2000 году окончил МГУ и был зачислен в очную аспирантуру Института кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН.

В 2011 году стал лауреатом премии президента РФ для молодых ученых в области науки и инноваций.

В 2015 году азначен первым заместителем руководителя, а в 2017 году — руководителем Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований.

В 2018 году назначен первым заместителем директора НИЦ «Курчатовский институт» по научной работе.

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