Планы Германии, России и Австрии в Мировой войне

Александр Томилин, , 21:55 — REGNUM

Восточный фронт Первой мировой войны стал пасынком в западной исторической науке. Если Марна, Сомма и другие битвы тщательно изучались, то Восточный фронт становился объектом внимания со стороны десятка учёных. Однако они ограничивались общей картиной положения, повторяя одинаковые тезисы из книги в книгу.

Военный врач Прит Буттар решил неследовать проторённым шаблонам и создал своё видение этой войны в четырёх книгах. Первая их них посвящена кампании 1914 года на Восточном фронте. Сразу стоит сказать, что под «Восточным фронтом» он разумеет и русский, и балканский фронты. Для него это единая сложная система, влияющая на исход войны в этом регионе. Он не делает акцент на внешнеполитических хитросплетениях и не повторяет известные тезисы его коллег, он подходит к войне с точки зрения непосредственно армий, их состояния и планов.

Книгу отличает бережный подход к изучаемому материалу. Литература опирается на признанных знатоков темы, таких как Н. Стоун и Б. Меннинг, а источниковая база включает труды К. фон Гетцендорфа, генералов Данилова и Головина и официальные труды по истории войны 1930-х годов, как австрийские, так и сербские. Столь надёжная источниковая база с тезисами известных исследователей дают автору богатый материал, из которого следуют, в общем-то, грамотные выводы в отношении подготовки к войне и ведения кампании.

Он показывает, как немецкий план Шлиффена о войне сначала против Франции, а потом против России, создавался под влиянием личности начальника Большого Генерального штаба Мольтке-младшего, как опыт проведения блицкригов оказал влияние на подготовку войск к выполнению плана Шлиффена. Также он прослеживает эволюцию планов войны в России — здесь особенно ценно то, что он выделяет фактор личностей генералов Алексеева и Данилова в подготовке мобилизационных расписаний 1910-х годов, с учётом выработки плана вторжения в Восточную Пруссию, и деятельности военного министра Сухомлинова в подготовке армии к его осуществлению. При этом он указывает на предвоенные трудности планирования — железнодорожные сети в России или проблема войны на два фронта в Германии. Через анализ средств, которые выделялись на армию, автор показывает, как воюющие стороны собирались достичь победы над противником — где было больше дивизий, какое у них было вооружение. Так, он показывает реализацию предвоенных планов, что выгодно отличает его от предшественников.

Он сравнивает военные планы Германии, России и Австрии, грамотно выводя это из военного опыта противоборствующих армий, личностей начальников Генеральных штабов и внешнеполитических потребностей государств. При этом он не избежал одного недочёта. Во введении автор весьма подробно описывает строительство германской армии в 1860-х годах в контексте развития техники и военной мысли эпохи, анализирует её опыт в Франко-прусской войне 1870−1871 гг., но не приводит аналогичной картины со стороны России, прошедшей войну с Японией 1904−1905 гг. Это создаёт перекос в сторону Германии и не даёт полной общей картины, что грозит привести читателя к неверным выводам из-за отсутствия должного количества материала и сравнительного анализа.

Что касается собственно войны, автор блестящее справился с задачей — описать передвижения частей, их схватки, не впадая в заунывность и зубодробительность. Перед читателем появляется чёткая картина полевого управления войском, личностей, стоящих на этих должностях, их методов работы, взаимоотношения и следующие из сего действия, на основании которых автор грамотно анализирует ход войны. Итоги кампании автор оценивает как неумение командования справиться с обнажившимися проблемами, что приводит к краху предвоенных планов.

Самый большой недостаток, сказывающийся на всей книге — дилетантизм автора. Всё-таки на тексте книги сказывается отсутствие исторического образования и опыта работы с этим периодом у автора, отчего получается разнобой в освещении темы, углубление в сторонние сюжеты, большое количество цитат. Но это не мешает автору создавать верную картину и приходить к правильным выводам. При этом книгу надо и похвалить за глубокую проработку материала, внимательный подход к теме.

Итог — мы имеем умную и хорошую научно-популярную книгу о кампании 1914 года на Русском фронте. Учитывая, что автор написал ещё книги о 1915, 1916 годах и отдельно разобрал революционную эпоху 1917−1921 гг., читателю было бы весьма интересно познакомиться с ними.