Южнокорейские специалисты разработают платформу для создания медикаментов

Сеул, , 15:53 — REGNUM Правительство Южной Кореи в течение трех лет выделит около 25,8 млрд вон (~$21,8 млн) на создание платформы на основе искусственного интеллекта для разработки препаратов и выявления побочных эффектов. Правительство страны надеется, что данная система позволит сократить срок разработки новых лекарств с 15 до 8 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, за продвижение данного проекта выступили представители министерства образования, науки и техники и министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Над проектом по созданию платформы на основе искусственного интеллекта займутся шесть исследовательских групп, включая специалистов в сфере искусственного интеллекта и медицины.

Известно, что разработанная платформа будет предоставлена компаниям и специалистам для свободного использования.