Четверг, 13 Июня 2019 года
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GE Healthcare выступит спонсором чемпионата мира по водным видам спорта

Наука

Чемпионат пройдет в Кванджу в период с 12 по 28 июля

Кванджу, Южная Корея, 13 июня 2019, 13:28 — REGNUM  Представители американской компании GE Healthcare подписали соглашение с представителями организационного комитета чемпионата по водным видам спорта, который пройдет в Кванджу в период с 12 по 28 июля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, GE Healthcare предоставит ультразвуковое и рентгеновское оборудование для диагностики спортсменов.

Компания GE Healthcare является производителем медицинского оборудования и биофармацевтических препаратов, выступавшая спонсором во время Летней Универсиады в Кванджу (2015 год), Зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане (2018 год) и Формуле-1.

«Мы надеемся, что благодаря нашей медицинской поддержке спортсмены со всего мира смогут успешно выступить на чемпионате мира по водным видам спорта», — сообщил представитель GE Healthcare.

«Здоровье спортсменов очень важно для нас. Мы благодарны GE Healthcare за медицинскую поддержку», — сообщили представители организационного комитета.

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