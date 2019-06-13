Четверг, 13 Июня 2019 года
12:15:22 МСК

В России создали линейку компьютеров на базе отечественных процессоров

Наука

Оборудование предназначено для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами

Москва, 13 июня 2019, 12:14 — REGNUM  Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») разработал промышленные компьютеры и модули на базе российских процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что линейка инновационного оборудования предназначена для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также энергетики и транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты «Автоматики» представили инновационный интерфейс BrainReader, возможности которого позволяют выполнять «обмен» информацией между мозгом человека и любым внешним устройством.

Читайте подробнее: В России создан нейроинтерфейс для управления «умными» системами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить