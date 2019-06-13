В России создали линейку компьютеров на базе отечественных процессоров

Москва, , 12:14 — REGNUM Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») разработал промышленные компьютеры и модули на базе российских процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что линейка инновационного оборудования предназначена для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также энергетики и транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты «Автоматики» представили инновационный интерфейс BrainReader, возможности которого позволяют выполнять «обмен» информацией между мозгом человека и любым внешним устройством.

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