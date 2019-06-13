Федеральный испытательный центр и ВолгГТУ проведут совместные исследования

Вологда, , 11:44 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, подписанное между ПАО «Федеральный испытательный центр» и Волгоградским государственным техническим университетом (ВолгГТУ) позволит сторонам проводить совместные исследования и внедрять передовые технологии в российской электроэнергетической отрасли. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что основными целями соглашения являются: организация сотрудничества в интересах повышения конкурентоспособности и достижения лидирующих позиций российской электроэнергетической отрасли; сотрудничество в области реализации программ инновационного развития, участия в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности; сотрудничество в области развития и внедрения цифровых технологий, в образовательной деятельности, в области стандартизации и нормотворчества.

На встрече генерального директора Федерального испытательного центра Владимира Харитонова и ректора ВолгГТУ Александра Навроцкого были также рассмотрены вопросы участия ВолгГТУ в выполнении НИОКР по профильным направлениям деятельности центра, а также в разработке и реализации совместных основных образовательных программ подготовки высококвалифицированных кадров.

ПАО «Федеральный испытательный центр» входит в группу компаний «Россети». В настоящее время предприятие реализует научно-технические компетенции по выполнению НИОКР, разработке научно-технической документации, а также в соответствии с рядом протокольных решений ПАО «Россети» является проектным и научно-исследовательским офисом по реализации пилотных проектов создания «Цифровой сети», разрабатывает варианты создания интеллектуальной лаборатории цифровых сетей для тестирования интеллектуальных технологий и оборудования в рамках программы цифровизации.

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