Сибирские учёные распутали детективную историю с искусственными алмазами

Новосибирск, , 11:18 — REGNUM Странные алмазы, которые по всем своим параметрам похожи на синтетические, но при этом найденные в настоящих горных породах в нескольких регионах мира, действительно искусственные. К таким выводам в результате исследования пришли учёные Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, сообщает 13 июня издание «Наука в Сибири».

«Мы задались вопросом: неужели в естественной среде каким-нибудь удивительным образом реализуются условия, воспроизводящие процесс синтеза, который мы видим в лаборатории?» — поясняет ход мысли учёных заведующий лабораторией фазовых превращений и диаграмм состояния вещества Земли при высоких давлениях ИГМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Константин Литасов.

Чтобы понять происхождение необычных алмазов, найденных на камчатском вулкане Толбачик, ученые ИГМ СО РАН совместно с японскими коллегами из Токийского университета провели микроскопическое исследование их мельчайших включений, применяя три метода: рентгенофлуоресцентный анализ на ускорителе, масс-спектрометрический микроэлементный анализ с помощью лазерной абляции и просвечивающую электронную микроскопию. В результате было установлено: микровключения эти металлические, причем большинство из них соответствует составу Ni60Mn40 — классическому промышленному катализатору ПРГН-40 для синтетического роста алмазов, который производится в России, что доказывает их искусственное происхождение.

«С этого момента история стала походить на детективную», — отмечает исследователь.

Установить ясность в происхождении «нового типа алмазов» важно не только потому, что с каждым годом о несуществующем природном явлении выходит всё больше и больше научных статей и строятся невероятные модели его происхождения, но и потому, что в Китае, например, на разработку «месторождений» этих алмазов уже выделены крупные грантовые средства.

В результате работы учёные пришли к выводу, что искусственные минералы оказались в пробах случайно — они были занесены туда еще до отбора этих проб или во время исследования образцов.

«Я считаю, что в случае алмазов из офиолитов может быть два источника такого загрязнения. Во-первых, эти алмазы найдены в основном на месторождениях, где идет открытая разработка хромитовых руд. При этом используются и буровые установки, и режущий инструмент, в состав которых входят синтетические алмазы. Но наиболее вероятно всё же загрязнение на фабрике, на том этапе, когда алмазы выделяют из пробы», — сказал Константин Литасов.

По этому поводу ученые написали статью в журнал Lithos. «Надеюсь, наши статьи если не положат конец таким странным находкам, то, по крайней мере, обратят на них внимание. Мы, вслед за В. С. Соболевым, призываем к более внимательному отношению к поднятой проблеме. Потому что за этими неправдоподобными образцами можно не только пропустить что-то действительно очень важное, но и направить науку по ложному пути, а также потратить много лет и средств на исследование несуществующих в природе объектов», — заключил учёный.