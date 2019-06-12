Президент Туркмении учредил новый институт

Ашхабад, , 23:40 — REGNUM В Туркмении будет создан Институт телекоммуникаций и информатики. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Отмечается, что новое научное учреждение создается в целях модернизации и повышения конкурентоспособности промышленно-коммуникационного комплекса, внедрения цифровых технологий и подготовки специалистов для этой сферы.

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Кроме того, туркменский лидер распорядился о переименовании Института коммунального хозяйства в Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций, а также Национального института спорта и туризма — в Туркменский государственный институт физкультуры и спорта.

Также президент подписал постановление «О модернизации работы Туркменского государственного института культуры», подчеркнув необходимость развития международного туризма, расширения географии туристических маршрутов, повышения качества услуг и улучшения подготовки специалистов для этой отрасли.

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