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Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д»

Наука

Планируется, что «Венера-Д» станет первой российской станцией, севшей на поверхность Венеры в постсоветский период

Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д»
Иллюстрация: Www.venera-d.cosmos.ru
Межпланетная станция «Венера-Д»

Москва, 12 июня 2019, 13:36 — REGNUM  Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д». Об этом рассказал ТАСС руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

Первоначально предполагалось, что финансирование российской станции для изучения Венеры будет включено в Федеральную космическую программу на 2016−2025 годы. Однако «Венера-Д» не попала в итоговый проект программы из-за сокращения бюджета.

Проект «Венера-Д» обсуждался на последнем заседании Совета по космосу РАН, прошедшем 29 мая. Эксперты одобрили проект и предложили его к реализации.

Академик РАН Зелёный рассказал, что после этого Совет направил в Роскосмос обращение о необходимости начала финансирования опытно-конструкторских работ. Планируется, что в 2019 году будут выбраны технические предложения, а в 2020 году начнётся разработка эскизного проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая Совет по космосу РАН также порекомендовал Роскосмосу разработать специализированный спутник для мониторинга солнечной активности.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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