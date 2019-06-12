Исследование показало, что растения вымирают быстрее, чем ожидалось

Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Группа учёных из Великобритании и Швеции установила, что с 1753 года на Земле вымерло 571 семенное растение. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Согласно предыдущим оценкам ботаников, за последние 300 лет исчезло около 150 видов высших растений. Группа исследователей из Стокгольмского университета и сотрудников Королевских ботанических садов Кью решила проверить эти предположения.

Одна из первых обширных баз видов растений была составлена шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем. Работа, получившая название «Виды растений», была опубликована в 1753 году. Учёные проследили судьбу всех растений, описанных Линнеем, используя современные базы данных.

Результаты исследования показали, что с 1753 года на Земле вымерло 571 семенное растение. Большинство вымерших растений произрастало на островах, также наиболее активные процессы вымирания шли в Южная Африке, Австралии, Индии и на Гавайях.

Авторы отметили, что вымирание растений может представлять угрозу для всей экосистемы, поэтому эти данные должны использоваться при разработке планов по сохранению среды обитания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года ученые из Тюменского государственного университета описали два новых вида мха, обнаруженных в ходе инженерно-экологических изысканий в Ямало-Ненецком автономном округе.