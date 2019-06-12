В ПетрГУ разрабатывают новые технологии производства кормовых культур

Петрозаводск, , 10:20 — REGNUM Учёные Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) приступили к разработке инновационных и биотехнологических методов совершенствования технологий возделывания сельскохозяйственных культур, сообщила пресс-служба вуза.

«Актуальность темы обусловлена тем, что для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, качества и сохранности растениеводческой продукции требуется обновление сортимента растений, совершенствование приемов агротехники, применение биотехнологических методов, создание новых видов удобрений», — пояснила кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства ПетрГУ Лариса Кузнецова.

По мнению специалистов, одним из перспективных источников воспроизводства почвенного плодородия могут быть компосты, полученные из отходов рыбной отрасли.

Еще одним направлением исследовательской работы учёных является поиск новых видов кормовых культур для Карелии. В связи с полным отказом от пастбищного содержания животных в хозяйствах региона возникла необходимость подбора ассортимента кормовых культур для бесперебойного обеспечения скота высококачественными кормами.