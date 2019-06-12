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СамГУПС открывает новые НИИ для расширения научной деятельности

Наука

Совместно с компанией «Газпром трансгаз Самара» вуз планирует развивать направления «Человек» и «Энергия»

Самара, 12 июня 2019, 08:41 — REGNUM  Новые научно-исследовательские институты для развития перспективных направлений деятельности открывает Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС), сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на ректора Ивана Андрончева.

«Мы открываем несколько НИИ, в которых будут трудиться специалисты по пяти направлениям. «Человек» и «Энергия» — области, в которых мы можем совместно работать и добиваться достижений», — сказал он во время встречи с представителями компании «Газпром трансгаз Самара».

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества, в частности, целевую подготовку специалистов востребованных направлений, повышение квалификации кадров, проведение совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ и проектов, разработку образовательных программ, проведение совместных конференций, семинаров, выставок, конкурсов.

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Научные исследования
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