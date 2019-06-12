Учёные нашли способ увеличить область ускорения частиц в коллайдере NICA

Дубна, Московская область, , 07:41 — REGNUM Расчёты российских учёных показали, что область устойчивого движения частиц в магнитной структуре коллайдера NICA может быть увеличена в полтора-два раза, сообщила пресс-служба Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).

Динамическая апертура коллайдера — одна из ключевых характеристик любого кольцевого ускорителя или накопителя заряженных частиц. Она представляет собой область устойчивого движения частиц в шестимерном фазовом пространстве. Над оптимизацией этой области работает группа учёных ОИЯИ совместно с коллегами Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск), выступающего одним из коллаборантов проекта

«Динамическая апертура установки должна быть больше ее реальной геометрической апертуры, тогда ускоритель спроектирован правильно», — объяснила актуальность исследования младший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Ксения Карюкина.

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Исследователи предлагают добавить в ускорительную структуру комплекса NICA восемь октупольных магнитов, по два с каждой стороны от места встречи пучков, вблизи линз финального фокуса. Октупольные линзы имеют компоненты поля, схожие с краевыми полями квадрупольных линз, таким образом область устойчивого движения частиц возрастёт в полтора-два раза.

Добавим, комплекс NICA строится в подмосковной Дубне. В создании коллайдера участвуют ученые из 70 институтов 32 стран мира.

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