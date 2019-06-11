Вторник, 11 Июня 2019 года
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Россия и Китай будут совместно изучать оптику атмосферы Земли

Наука

Соглашение предусматривает создание исследовательского центра и станций мониторинга

Пекин, 11 июня 2019, 21:30 — REGNUM  Совместный российско-китайский научно-исследовательский центр по изучению оптики атмосферы планируется создать в восточно-китайской провинции Аньхой, сообщает 11 июня Синьхуа.

Соглашение по этому проекту в конце мая подписано между Аньхойским институтом оптики и точной механики Академии наук Китая (АНК) и Институтом оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН.

История взаимодействия этих научных учреждений уходят в 1980-е годы. Соглашение предусматривает строительство соответствующей научной инфраструктуры, которая включит станции мониторинга в Сибири и в восточной части междуречье Янцзы и Хуанхэ на территории КНР.

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Научные исследования
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