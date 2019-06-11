Распространение нефти в почвах Земли Франца-Иосифа изучат ученые

Архангельск, , 17:46 — REGNUM В национальном парке «Русская Арктика» стартует восьмой летний полевой сезон — сегодня научные сотрудники и инспекторский состав парка отправляются из Архангельска в Мурманск, откуда 13 июня в «высокую» Арктику — на Северный полюс и архипелаг Земля Франца-Иосифа — отправится самый мощный ледокол в мире — «50 лет Победы».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, на борту — туристы, члены полевой экспедиционной группы сотрудников парка и волонтёры Русского географического общества.

«Сезон полевых работ на особо охраняемой природной территории в этом году стартует чуть ранее обычного. Это связано с целым рядом факторов: проведением новых научно-исследовательских работ, увеличением круизов в Арктику, а также открытием инфраструктурных объектов, приуроченных к юбилею национального парка — визит-центра в бухте Тихая о. Гукера», — пояснил директор «Русской Арктики» Александр Кирилов.

В нынешний полевой сезон на особо охраняемой природной территории продолжатся научные работы, их первая часть — мониторинг белого медведя на Земле Франца-Иосифа — завершилась в конце апреля. В летний период на полевой базе «Мыс Желания» Новой Земли ученые нацпарка совместно с коллегами Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН проведут ботаническое описание флоры архипелага. На Земле Франца-Иосифа специалисты Геологического института РАН совместно с коллегами Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН займутся описанием ботанических и геологических сообществ различных островов архипелагов. Кроме того, продолжится изучение распространения нефтепродуктов в почвах архипелага — для этого нацпарк привлекает специалистов из Института географии РАН.

Всего летом «Русскую Арктику» посетят четыре постоянных туроператора и один новый — норвежский «Хуртигрутен» (Hurtigruten). Помимо этого, нацпарк посетят яхты с туристами из России, Польши и Чехии.

Отличие полевого сезона — 2019 заключается не только в увеличении турпотока, но и в расширении туристических маршрутов и локаций. Так, сразу несколько туроператоров заявили о решении включить в пакет тура заповедную территорию о. Северный архипелага Новая Земля, которая сегодня для туристов остается своеобразной Terra Incognita.

Основным «местом притяжения» посетителей по-прежнему остается о. Гукера Земли Франца-Иосифа, где в бухте Тихая продолжатся реставрационные работы по восстановлению самолётного ангара и состоится открытие визит-центра, приуроченного к юбилею нацпарка.

Напомним, 15 июня национальному парку «Русская Арктика» исполняется 10 лет.