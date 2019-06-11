Российские учёные оборудовали сейсмостанциями дрейфующую льдину в Арктике

Новосибирск, , 13:47 — REGNUM Три временных сейсмостанции установил на дрейфующей льдине старший научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Андрей Яковлев во время первого этапа полярной морской экспедиции «ТрансАрктика-2019». Об этом 11 июня сообщает издание «Наука в Сибири».

Учёный вошёл в группу под руководством Сергея Ковалёва из Арктического и антарктического научно-исследовательского института, занимавшуюся исследованиями ледового покрова, и провел серию сейсмологических наблюдений. Предложенная им методика показала свою эффективность: за время дрейфа сейсмометры зарегистрировали удаленное землетрясение с эпицентром в районе Японии магнитудой 6. Кроме того, было зафиксировано маломощное региональное землетрясение, произошедшее на расстоянии около 500 км от лагеря.

Комментируя полученные результаты, заместитель директора ИНГГ СО РАН, член-корреспондент РАН Иван Кулаков сообщил, что учёным «надо стремиться к тому, чтобы создать на льдинах плавающую сейсмическую сеть, которая бы перемещалась по всей Арктике».

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