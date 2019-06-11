Центр космической связи Казахстана и СибГУ планируют разработать спутник

Красноярск, , 11:39 — REGNUM Совместную разработку и создание спутника класса CubeSAT обсудили председатель правления АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Казахстана Бауыржан Кудабаев и и. о. ректора СибГУ им М. Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов, сообщает 11 июня агентство «Казинформ».

Делегация РЦКС встретилась в Красноярске с руководством СибГУ и представителями АО «НПП Радиосвязь». Во время переговоров стороны обсудили необходимость обмена опытом по сборке малых космических аппаратов. В рамках рабочей встречи глава РЦКС выручил представителям СибГУ медали «15 лет РЦКС».

Отметим, в 2013 году АО «Республиканский центр космической связи» и руководство Сибирского государственного университета подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны выразили намерение объединить усилия в научно-практических исследованиях.