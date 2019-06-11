Шансы крайне малы: о российской ОС для Huawei

Москва, , 11:30 — REGNUM Шансы на внедрение российской операционной системы (ОС) китайской компанией Huawei крайне малы. Не исключено, что руководство техногиганта получило уже достаточно много предложений о сотрудничестве от разработчиков, желающих занять место Google, однако выбор, скорее всего, будет сделан в пользу собственных разработок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«С 2012 года компания разрабатывает HongMeng OS, которая, также как и Android, базируется на системе Linux. Таким образом, враждебные действия Белого Дома подстегнули Huawei отказаться от американской технологии и вплотную заняться своими наработками. Учитывая, что Huawei занимает первое место по числу проданных устройств, HongMeng OS вполне может стать самой крупной мобильной ОС в мире, обойдя как IOS, так и Android», — считает эксперт.

Китайцы активно инвестируют в Россию уже давно, а благодаря конфликту с США сотрудничество вышло на новый уровень: товарооборот в 2018 году достиг пика — $100 млрд.

По его мнению, главной преградой для дальнейшего развития отношений может стать пассивная позиция отечественных чиновников: китайские партнеры регулярно жалуются на слабую инвестиционную инфраструктуру и, казалось бы, целенаправленное противодействие каким-либо попыткам создать производство со стороны руководителей регионов.

«Таким образом, перенос части производственных мощностей хоть и выглядит привлекательно на бумаге для китайских компаний (экономия на сырье и рабочей силе), но на деле кажется практически нереализуемым. При этом сам переезд вряд ли может привести к каким-либо серьезным ограничительным мерам со стороны американского правительства», — полагает Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, гаджеты от Huawei могут получить российскую ОС «Аврора» вместо Android OS. Но официального подтверждения этой информации нет.

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