В Томске разработали композит для реакторов на быстрых нейтронах

Томск, , 09:13 — REGNUM Новый многослойный материал, предназначенный для производства тепловыделяющих элементов (твэл) ядерных реакторов на быстрых нейтронах, разработали учёные института «Умные материалы и технологии» Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 11 июня сообщает пресс-служба вуза.

По словам разработчиков, использование трехслойного композита в изделиях активной зоны атомных реакторов позволит обеспечить радиационную и коррозионную стойкость конструкций при сверхвысоких параметрах эксплуатации — температуре до +700°С и дозах повреждения более 150 смещений на атом (сна) в условиях замкнутого ядерного топливного цикла.

По словам директора института «Умные материалы и технологии» Ирины Курзиной, основной областью применения нового материала станет атомная энергетика. Также он будет востребован среди предприятий атомной отрасли, выпускающих компоненты и комплектующие для атомной энергетики, и предприятий, производящих или перерабатывающих ядерное топливо.

Отмечается, что в ходе проекта были поданы три патента и три ноу-хау, касающиеся способа получения образцов, методики исследования коррозионных свойств и способа моделирования нейтронной деградации конструкционных материалов воздействием ионами тяжелых металлов.

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