Медведев выделил трём институтам ядерных исследований 10,3 млрд рублей

Москва, , 07:37 — REGNUM На реконструкцию и техническое перевооружение Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Института физики высоких энергий имени А.А.Логунова (Москва) и Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова (Санкт-Петербург) будет направлено порядка 10,3 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Институт физики высоких энергий получит 164,6 млн рублей, «Курчатовский институт» — 1 млрд 145,67 млн рублей. Господдержка позволит завершить в 2020 году модернизацию экспериментальной термоядерной установки токамак Т-15.

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова получит 8 млрд 999 млн 223,8 тыс. рублей на создание приборной базы реакторного комплекса «ПИК».

Средства выделены в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ» национального проекта «Наука».

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Как сообщало ИА REGNUM, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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