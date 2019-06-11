В Бурятии испытали оборудование будущего радиогелиографа

Улан-Удэ, , 07:31 — REGNUM Специалисты радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН (Бурятия) успешно испытали оборудование будущего радиогелиографа в Бадарах, сообщает 11 июня издание «Наука в Сибири».

Радиогелиограф будет построен на базе крупнейшего радиоинтерферометра России — 256-антенного Сибирского солнечного радиотелескопа (ССРТ), работающего на частоте 5,7 ГГц. Испытания оборудования проводились на диапазон частот 3—24 ГГц.

«Мы хотели посмотреть, как работают оптические линии, принимающие, преобразующие и передающие сигнал, во всех трех диапазонах. Убедились, что все работает», — пояснил заведующий отделом радиоастрофизики ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Лесовой.

Второй задачей, по его словам, стала оценка уровня шума, который издает аппаратура. По норме шум одной антенны не должен быть более 1% шума сигнала от Солнца. Эта задача также выполнена, причем, в высокочастотном диапазоне уровень шума был даже ниже нормы.

Следующие испытания намечены на июнь—июль текущего года. Отмечается, что к этому времени разработчики модернизируют оборудование, чтобы уровень шума от пары антенн, измеренный в двух частотных диапазонах, также соответствовал норме, и подготовят полный набор оборудования для испытания диапазона 12—24 ГГц.

Читайте также: В Бурятии построят радиогелиограф для изучения Солнца

Напомним, проект радиогелиографа разработан для перехода экспериментальных исследований в области физики Солнца на качественно новый уровень. Предполагается, что использование инструментов комплекса позволит решать научные задачи в области климата, развития Арктики, использования околоземного космического пространства в практической деятельности и другие. В соответствии с начальными планами радиогелиограф будет построен до конца 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сибирские учёные сообщили подробности создания радиогелиографа в Бурятии