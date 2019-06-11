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В Китае обнаружены гробницы династии бронзовых мастеров возрастом 3000 лет

Наука

В захоронениях были найдены керамические изделия, медные ножи и полировальные камни

Чжэнчжоу, Китай, 11 июня 2019, 07:23 — REGNUM  Археологи обнаружили в центральной китайской провинции Хэнань 42 семейные гробницы бронзовых мастеров возрастом более 3 тыс. лет, сообщает агентство Синьхуа.

Комплекс гробниц стал первым обнаруженным в Китае, принадлежавшим мастерам по бронзе династии Шан (1600 — 1046 до н.э.), сообщил исследователь Китайской академии наук Хэ Юйлин.

Все 42 гробницы были обнаружены на развалинах ритуальной мастерской по бронзе царской семей, которая, в свою очередь была раскопана в 2015 году. В захоронениях были найдены керамические изделия, медные ножи и полировальные камни.

Как сообщало ИА REGNUM, в кампусе Университета Цинхуа в китайской Пекине было найдено 95 древних гробниц и захоронений разных исторических эпох.

Читайте ранее в этом сюжете: В кампусе Университета Цинхуа найдено 95 древних гробниц

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Археология
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