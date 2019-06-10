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В Подмосковье откроют завод по сборке космических аппаратов

Наука

На предприятии будут создавать и испытывать спутники связи и дистанционного зондирования Земли

В Подмосковье откроют завод по сборке космических аппаратов
Иллюстрация: Александр Дейнека. Покорители космоса. 1961

Щёлково, Московская область, 10 июня 2019, 21:55 — REGNUM  В Подмосковье на территории Щелковского городского округа в 2023 году откроется производственный комплекс по сборке и испытаниям космических аппаратов, сообщает 10 июня пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Соглашение по данному вопросу подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предполагаемый объем инвестиций — 14,8 млрд рублей.

Пресс-служба уточняет, что проект подразумевает создание 180 рабочих мест. На предприятии будут создавать и испытывать спутники связи и дистанционного зондирования Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходили с 6 по 8 июня.

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