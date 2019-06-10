В ОГУ изучили воздействие магнитных полей на метаболизм в живых клетках

Оренбург, , 15:48 — REGNUM Теорию, которая обосновывает влияние магнитных воздействий на внутриклеточные процессы, разработали учёные Оренбургского государственного университета (ОГУ), сообщает 10 июня пресс-служба вуза.

Учёных заинтересовали способы управления синтезом АТФ (аденозинтрифосфорной кислотой) в живых организмах с помощью магнитных взаимодействий.

АТФ называют универсальным биологическим горючим, которое является непосредственным источником энергии для жизнедеятельности и играет ведущую роль в процессах метаболизма в живых клетках. За сутки в организме взрослого человека суммарно вырабатывается и распадается несколько десятков килограммов АТФ. Учёных давно интересовала возможность воздействовать на процесс синтезирования аденозинтрифосфорной кислоты при минимизации побочных эффектов.

В результате исследований молодой учёный Ульяна Летута и доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой биофизики и физики конденсированного состояния Виталий Бердинский нашли способ управления синтезом АТФ in vivo с помощью магнитного изотопа магния 25Mg и постоянных магнитных полей 70−90 мТл. Результаты их работы показали, что, комбинируя различные изотопы и изменяя величину внешнего магнитного поля, можно уменьшать или увеличивать количество синтезированных молекул АТФ.

Отмечается, что проведённые исследования имеют фундаментальное и прикладное значение в биофизике, физико-химической, молекулярной и клеточной биологии, магнитобиологии, так как дают возможность ответить на вопрос о природе магниточувствительности, связанной с внутриклеточными процессами.

Предложенный способ управления синтезом АТФ имеет огромный потенциал для медицины и фармакологии — он может быть использован в терапевтических целях для лечения широкого спектра заболеваний, связанных с обменом веществ, и при этом позволяет избежать побочных эффектов.

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