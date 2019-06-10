Статус государственного научного центра России сохранили 42 организации

Москва, , 15:21 — REGNUM Правительство России выпустило распоряжение от 06.06.2019 № 1221-р, в соответствии с которым статус государственного научного центра РФ сохраняется за 42 научными организациями. Документ 10 июня опубликовал Официальный интернет-портал правовой информации.

«Сохранить статус государственного научного центра Российской федерации за научными организациями по перечню согласно приложению», — говорится в приказе.

Одновременно признаются утратившими силу предыдущее распоряжение правительства России от 24 декабря 2015 года № 2660-р, в соответствии с которым статус сохранялся за 43 организациями, и распоряжение правительства РФ от 13 января 2017 года № 7-р с уточнением наименования Южного научно-производственного объединения по морским геологоразведочным работам (Геленджик, Краснодарский край).