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Статус государственного научного центра России сохранили 42 организации

Наука

Одним центром стало меньше

Москва, 10 июня 2019, 15:21 — REGNUM  Правительство России выпустило распоряжение от 06.06.2019 № 1221-р, в соответствии с которым статус государственного научного центра РФ сохраняется за 42 научными организациями. Документ 10 июня опубликовал Официальный интернет-портал правовой информации.

«Сохранить статус государственного научного центра Российской федерации за научными организациями по перечню согласно приложению», — говорится в приказе.

Одновременно признаются утратившими силу предыдущее распоряжение правительства России от 24 декабря 2015 года № 2660-р, в соответствии с которым статус сохранялся за 43 организациями, и распоряжение правительства РФ от 13 января 2017 года № 7-р с уточнением наименования Южного научно-производственного объединения по морским геологоразведочным работам (Геленджик, Краснодарский край).

Напомним, в соответствии с федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» государственным научным центром может присваиваться научная организация, которая «имеет уникальную научную установку, уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными работниками и специалистами высокой квалификации и научная и (или) научно-техническая деятельность которой получила международное признание».

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Правительство России
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