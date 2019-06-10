Дежавю: Почему малочисленные русские либералы всенародного царя свергли?

Андрей Мартынов, , 15:16 — REGNUM

Новая книга известного историка Валентина Шелохаева (ИРИ РАН) восстанавливает историю становления либерализма, как политической доктрины в предреволюционной России.

Исследователь пишет об изначальной расколотости движения, конкуренции между течениями, позднее оформившихся в партии (кадеты, октябристы). По мнению ученого, споры по аграрному вопросу, политическому устройству привели к тому, что

«эти разногласия оказались настолько глубокими, что не позволили идеологам и политикам русского либерализма выработать единую синтетическую программу преобразования России, которая могла бы удовлетворить представителей всех его сегментов, послужить объединяющей основой для создания единой партии».

Поэтому не удивительно, что при отсутствии единой программы неоднократные попытки либеральной общественности найти компромисс с властью терпели неудачи. Правда, оговаривается историк, следует иметь в виду, что обе стороны не стремились идти на компромиссы и, выстраивая свою стратегию, пытались извлечь максимальную выгоду в первую очередь для себя.

При относительно малочисленной социальной опоре, либералы, являясь партиями центра, вынуждены были лавировать между консервативными партиями и радикалами. При этом общий тренд был в сторону левой эволюции, как по программным, так и по тактическим вопросам. Правое крыло либералов изжило славянофильские идеи и выступало за конституцию и законодательное представительство, центристы требовали учредительного собрания и принудительного отчуждения частновладельческих земель, а левое крыло признавало необходимость политической революции, введение ответственного перед думой министерства и увеличения числа социальных требований. Тем не менее, пишет Шелохаев,

«несмотря на усилия либеральной оппозиции «овладеть» массовым движением (…) этого сделать ей так и не удалось. Ни программа, ни тактический курс либералов не получили поддержки со стороны подавляющего большинства народа — крестьян и рабочих, а также со стороны социалистических партий. Некоторых результатов в своей агитационно-пропагандистской деятельности либералы достигли лишь среди городских слоев».

Об относительной популярности можно говорить лишь в отношении конституционно-демократической партии, что проявилось в период формирования Временного правительства. Впрочем, следует учитывать, что, несмотря на отмеченные трудности,

«теоретически либеральная модель преобразования России в своих основных методологических посылках была разработана весьма основательно (…) Поэтому суть проблемы заключалась не в модели как таковой, а в наличии объективных и субъективных предпосылок для ее реализации».

Практически все описанные в книге процессы напоминают события внутри демократического движения в постсоветской России. Правда, с одним исключением. При всех системных пороках дореволюционной общественной и политической мысли ее носители в основном оставались патриотами. Россия для них оставалась родиной, а не «этой страной». Много ли современных либералов считают также?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».