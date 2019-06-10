Астрономы впервые зафиксировали плазменный выброс гигантской звезды

Палермо, Италия, , 12:36 — REGNUM Астрономам удалось впервые зафиксировать корональные выбросы массы — мощнейшие извержения огромного количества горячей плазмы, которые до этого наблюдались только на Солнце, на далёкой звезде. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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«Хотя выбросы массы являются наиболее энергонасыщенным корональным явлением, они до сих пор наблюдались только на Солнце», — объясняют Костанция Арджироффи из Университета Палермо и её коллеги.

https://www.facebook.com/NASA/photos/a.67899501771/10157197470306772/

Это происходило потому, что пространственные и временные разрешения наземных телескопов было абсолютно недостаточны, чтобы наблюдать подобные явления на других звёздах. Исследователи могли только с помощью теоретических моделей строить догадки относительно того, являются ли корональные извержения в более крупных и активных звездах просто более мощными версиями солнечных извержений или же они могут быть принципиально иными.

Новое наблюдение было сделано с помощью американского космического телескопа Chandra, направленного на гигантскую звезду HR 9024. Масса этой звезды, расположенной на удалении 450 световых лет от Земли, почти в три раза больше массы Солнца, а её радиус почти в десять раз превышает солнечный радиус. Астронавты отметили, что вспышки на других звёздах ранее наблюдались неоднократно, но вот корональных выбросов учёные там до сих пор не видели.

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«Эти беспрецедентные наблюдения подтверждают правильность нашего понимания основных явлений звездных вспышек», — отметила Арджиироффи.

Также в журнале Nature Astronomy сообщается, что масса выброшенного материала при вспышке на гигантской звезде оказалась в десятки тысяч раз большей, чем при самых крупных вспышках Солнца.

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