В Англии обнаружены следы астероидного «конца света»

Лондон, , 12:18 — REGNUM На северо-западе Шотландии учёные обнаружили кратер, размер которого составляет около 15 — 20 км, куда примерно 1,2 миллиарда лет назад упал крупный астероид. Об этом сообщает издание Geological Society of London.

Сообщается, что этот астероид мог стать причиной массового вымирания.

Учёный Кен Амор из Оксфордского университета сообщил, что обычно следы от падения метеоритов крайне редко сохраняются на Земле. Причиной этого является эрозия и тектонические процессы. Из-за них на нашей планете практически нет следов падения даже самых крупных астероидов, способных уничтожить всю жизнь.

«Нам повезло, что это небесное тело упало на древнюю рифтовую долину, где свежие осадочные породы быстро погребли обломки этого катаклизма», — сказал он.

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