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Геохимики СО РАН изучают накопление радионуклидов в мхах и лишайниках

Наука

Вредные элементы могут вызвать проблемы со здоровьем у жителей Севера

Новосибирск, 10 июня 2019, 11:17 — REGNUM  Новосибирские геохимики исследуют мхи, лишайники и хвойные деревья, произрастающие совместно в ландшафтно-климатических зонах Сибири, чтобы выяснить, как в них накапливаются и распределяются радионуклиды. Об этом 10 июня сообщает издание «Наука в Сибири».

По мнению учёных, накопление вредных соединений может вызвать проблемы у жителей северных районов России, связанные с риском для здоровья.

«Когда олень питается загрязненными лишайниками в тундровой и лесотундровой зонах, в его организм попадают вредные элементы, которые потом передаются человеку, употребившему в пищу оленье мясо. Это серьезная проблема, связанная с риском для здоровья, и особенно актуальная для северных территорий», — сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории геохимии благородных и редких элементов Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН доктор геолого-минералогических наук Вера Страховенко.

В рамках исследования геохимики проанализировали более 1 000 проб, отобранных в Ямало-Ненецком автономном округе, Бурятии, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областях. Отмечается, что накопленный геохимиками материал еще не полностью опубликован, а интерпретация данных потребует времени и привлечения узких специалистов.

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Научные исследования
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