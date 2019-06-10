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Названа дата запуска индийской станции «Чандраян-2» к Луне

Наука

Он запланирован на середину июля

Нью-Дели, 10 июня 2019, 11:04 — REGNUM  Индийская организация космических исследований (ISRO) собирается отправить к Луне автоматическую экспедицию «Чандраян-2» в середине июля 2019 года. Об этом сообщает издание Hindu со ссылкой на данные ISRO.

Сообщается, что запуск индийской миссии к Луне состоится с 9 по 16 июля 2019 года. «Чандраян-2» доставит на Луну самоходный аппарат «Викрам». Такое название аппарат получил в честь основателя космической программы Индии доктора Викрама Сарабхаи.

«Викрам» будет использован для изучения минералогического и элементарного состава поверхности Луны.

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