Ученые оценили вероятность падения на Землю огромного астероида

Париж, , 10:11 — REGNUM Вероятность падения на Землю астероида 2006QV89 размером с футбольное поле составляет один шанс из семи тысяч, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Отмечается, что астероид гипотетически может столкнуться с Землей 9 сентября 2019 года. В настоящее время он находится на расстоянии 6,7 млн км от Земли. Размер этого астероида — 109 на 48,5 метров. В следующий раз он приблизится к планете в 2032 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые считают наиболее опасным для Земли астероид Апофис, который в 2029 году пройдет от нее на расстоянии около 40 тыс. километров. При столкновении с планетой такой астероид способен полностью уничтожить город с миллионным населением.

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