В ИРНИТУ подвели итоги инновационного развития за 2018 год

Иркутск, , 07:57 — REGNUM Ключевые изменения в инновационной политике Иркутского национального исследовательского технического университета назвал ректор Михаил Корняков в отчете по результатам работы за 2018 год, сообщает 10 июня пресс-служба вуза.

Важным этапом ректор считает создание проектного офиса для управления программами стратегического развития, работы с партнерами и правительством Иркутской области по участию в региональных проектах.

Участниками корпоративных бизнес-акселераторов стали 107 организаций, разработано 40 технологических проектов, из них сформировано 20 заявок, которые направлены в институты развития для получения финансирования.

«Мы хорошо понимаем, что для проектов, которые университет инициирует, нужны соответствующие менеджеры. Поэтому была создана школа проектных менеджеров, — сообщил Корняков. — На сегодняшний день 230 человек прошли обучение, сформирован пакет из 25 проектов. По данному принципу надо выстраивать работу со студентами и школьниками. Проведен студенческий бизнес-акселератор, в ходе которого организовано 30 проектных команд. Десять студенческих проектов претендуют на получение поддержки на сумму 6 млн рублей. Два новых продукта молодые инноваторы пытаются вывести на рынок».

Он отметил, что в 2019 году руководство вуза поставило перед коллективом задачу усилить системную работу с транснациональными компаниями и корпорациями, действующими в сфере приоритетных направлений развития университета. В приоритете инновационной политики — ориентация на глобальные рынки, сотрудничество с Китаем и Кореей, вывод разработок ИРНИТУ на рынки этих стран.

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