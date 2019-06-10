В Якутии исследуют голову волка, который жил около 40 тыс. лет назад

Якутск, , 05:20 — REGNUM Житель Якутии нашёл на берегу реки Индигирка голову волка, жившего почти 40 тыс. лет назад. Несмотря на это, ткани останков животного сохранились, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Находка была обнаружена в 2018 году, но результаты исследования головы волка стали известны сейчас, пишет The Siberian Times. Учёные пришли к выводу, что останки принадлежат взрослому животному из плейстоценовой эпохи. Покров головы волка напоминает шерсть мамонта. Мозг и другие ткани найденного животного не повреждены, и специалисты Института палеонтологии Якутии намерены исследовать его ДНК.

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Ещё одна задача — сравнить вид, к которому относится обнаруженный волк, с другими, и понять, как животное эволюционировало. Уже ясно, что волки тех времён были крупнее: длина найденной головы — 40 см, существенно больше, чем у современных представителей этого вида.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле учёные из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) рассказали о находке полностью сохранившейся туши жеребёнка древней лошади с жидкой кровью. Её обнаружили во время экспедиции на кратер Батагайка в Якутии. Туша пролежала в вечной мерзлоте 42 тысячи лет.

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