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ЕКА представило проект многоразовой космической лаборатории

Наука

Проект Space Rider («Космический всадник») позволит значительно удешевить космические исследования

ЕКА представило проект многоразовой космической лаборатории
Bill Nicholls
ESA

Париж, 9 июня 2019, 19:31 — REGNUM  Сотрудники Европейского космического агентства (ЕКА) объявили о планах запустить на орбиту беспилотную лабораторию, которая периодически будет возвращаться на Землю. Об этом сообщается 6 июня на сайте ЕSА.

Проект Space Rider («Космический всадник») позволит значительно удешевить космические исследования. Беспилотная лаборатория будет создана на базе уже отработанных технологий — экспериментального корабля IXV и четвертой ступени европейской ракеты Vega AVUM, что позволит существенно сократить сроки реализации проекта.

Первый запуск планируется осуществить уже в 2022 году с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Напомним, Европейское космическое агентство является международной организацией, которая была создана в 1975 году в целях исследования космоса. В организацию входят 22 постоянных члена, в некоторых проектах принимает участие Канада. Среди последних успешных миссий ЕКА можно назвать полет «Розетты» к комете и реализацию посадочного модуля «Филы» на поверхность 67P/Чурюмова-Герасименко.

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