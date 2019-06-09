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Делегация Роскосмоса посетила КБ и МЗ «Арсенал»

Наука

КБ «Арсенал» входит в число ведущих разработчиков и изготовителей космической техники, корабельных артиллерийских и пусковых установок и находится в ведении Федерального космического агентства России (Роскосмос)

Санкт-Петербург, 9 июня 2019, 18:56 — REGNUM  Делегация руководства Государственной корпорации Роскосмос посетила в Санкт-Петербурге КБ «Арсенал» и одноимённый завод, где провела инспекцию выполнения государственного задания. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Делегация во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным также провела совещание по развитию российской космической ядерной энергетики.

Напомним, акционерное общество «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе» входит в состав Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос и является одним из ведущих разработчиков космической техники и средств функционального обеспечения кораблей.

В настоящее время в КБ «Арсенал» ведутся работы по созданию сложнейших систем и изделий оборонной техники, космических комплексов и космических аппаратов различного назначения.

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