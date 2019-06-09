Луна увеличивает продолжительность земного дня – ученые

Нью-Йорк, США, , 17:42 — REGNUM Американские ученые выяснили, что продолжительность дня напрямую связана с расстоянием от Земли до Луны, сообщает 6 июня BBC Russian Service.

Ученые Висконсинского университета и Колумбийского университета (США) выяснили, что на траекторию движения Земли влияют космические тела, в том числе и ее спутник — Луна. Было уставлено, что изменение расстояния между Луной и Землей влияло на вращение планеты вокруг своей оси, что в свою очередь влияло и на длительность земного дня, и на климат планеты.

«Когда Луна отдаляется, Земля замедляет свое вращение подобно фигуристу, который вытягивает руки», — объяснил руководитель исследования профессор Стивен Майерс.

В данный момент Луна отдаляется от Земли со скоростью 38 мм в год. Это означает то, что дни на Земле будут становиться длиннее, но данное явление для человека будет заметно лишь через миллионы лет.

Напомним, ранее ученые из других университетов Соединенных Штатов, Колорадо и Монтаны, предположили, что замедление вращения Земли приводит к разрушению экосистемы и увеличению числа сильных землетрясений на планете.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые США: Продолжительность суток увеличивается из-за таяния ледников